Большую современную игровую зону планируют построить в подмосковном ЖК «Белая Дача парк»

Девелопер компания ПИК оборудует на территории жилого квартала «Белая Дача парк» в городском округе Котельник большую современную игровую зону— PlayHub «Ферма». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что на территории «Фермы» будут оборудованы несколько разнообразных игровых площадок для детей всех возрастов: зона для малышей, небольшой скалодром, сад-огород и водная зона «Мельница» — с двухэтажным домом-мельницей, дамбой, ветряками, вертикальным тоннелем, помпами и элементами для игр в команде.

На территории PlayHub также появятся гамаки, амфитеатры для отдыха, разные качели и песочницы. Вокруг плейхаба будут расти лиственные и хвойные деревья, кустарники и красивые многолетние травы.

Примечательно, что полноценное открытие площадки на пешеходном бульваре запланировано уже на третий квартал этого года.