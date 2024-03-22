Брак участника СВО заключен в Доме Правительства Подмосковья

Торжественная регистрация брака участника СВО Сергея и его возлюбленной Виктории состоялась сегодня в Доме Правительства Московской области в Красногорске. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Молодоженов поздравили председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева и Герой России Алексей Романов.

«Это уже вторая регистрация брака в Доме Правительства, а первая состоялась с участием губернатора Подмосковья», - рассказала Болатаева.

В Подмосковье зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Их список доступен здесь.