Британский авианосец «Queen Elizabeth» сломался за пару часов до отхода воевать на Ближний Восток

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Defender 2024, которые должны пройти в Средиземном море. Как пишет Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Королевских ВМФ, военный корабль должен был возглавить ударную группу Альянса из восьми судов.

Отмечается, что за несколько часов до отплытия у авианосца обнаружена проблема в работе гребного вала.

«В ходе плановых предрейсовых проверок была выявлена проблема с муфтой на гребном валу правого борта HMS Queen Elizabeth. Таким образом, корабль не отправится в воскресенье», — говорится в сообщении в соцсети X.

В пресс-службе проинформировали, что вместо HMS Queen Elizabeth на Ближний Восток отправится авианосец HMS Prince of Wales. Дата его отплытия пока не определена.