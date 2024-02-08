Британское правительство предостерегло футбольных фанатов от употребления немецкого пива во время чемпионата Европы

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило обращение к футбольным болельщицам, которые собираются поддерживать команды Англии, Шотландии и Уэльса на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, передает Bild.

Британское правительство официально не рекомендовало увлекаться немецким пивом, так как оно может оказаться крепче британского. В МИД предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности при употреблении пенного напитка.

Обращение МИД возмутило депутата британского парламента Кевина Фостера. Он указал, что министерство не должно быть нянькой для фанатов.

«В то время, когда существует так много серьезных проблем, влияющих на весь мир, немецкое пиво должно быть наименьшей из забот нашего министерства иностранных дел», — сказал Фостер.

Ожидается, что чемпионат Европы в Германии посетят не менее полумиллиона британских болельщиков.