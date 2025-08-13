Британцам предложили удалить старые письма и фото для борьбы с засухой
В Англии на фоне дефицита воды призвали жителей почистить почту
Фото: [freepik.com]
Хранение цифровых данных требует больших затрат воды на охлаждение серверов. Соответствующая информация появилась на сайте Правительства страны.
Правительство Великобритании опубликовало необычный совет для экономии воды — удалять ненужные электронные письма и фотографии. Объясняют это тем, что дата-центры, где хранится информация, потребляют много воды для охлаждения серверов.
Также британцам предложили собирать дождевую воду для полива, быстрее чинить протекающие краны и реже принимать душ.
Советы появились в списке рекомендаций по экономии воды на фоне сильной засухи. Уровень в водохранилищах упал до 67%.
