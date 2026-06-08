Б/у хит-парад: названы самые продаваемые автомобили с пробегом в Подмосковье

Аналитики «Авито Авто» подвели итоги пяти месяцев 2026 года и выяснили, какие автомобили с пробегом чаще всего покупают жители Московской области. Вопреки ожиданиям, лидером рынка стал не люксовый внедорожник, а бюджетная Lada Granta. В топ-3 также вошли Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 PRO. При этом доля премиальных брендов в регионе заметно выросла — в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет REGIONS , ссылаясь на предоставленные данные специалистов.

По данным аналитиков «Авито Авто», десятка самых дорогих машин, проданных в Московской области за январь-май 2026 года, выглядит так:

Mercedes-Benz G-класс AMG (2024) — 26 000 000 руб.

Porsche 911 Carrera 4 GTS (2021) — 18 800 000 руб.

Zeekr 9X (2025) — 16 000 000 руб.

BMW X7 (2025) — 15 900 000 руб.

Land Rover Range Rover (2022) — 15 700 000 руб.

Mercedes-Benz G-класс (2018) — 14 900 000 руб.

Chevrolet Corvette (2024) — 13 900 000 руб.

Mercedes-Benz GLS-класс (2023) — 13 700 000 руб.

Land Rover Defender (2023) — 13 000 000 руб.

Toyota Land Cruiser (2021) — 12 300 000 руб.

Рекордный рост спроса

Наиболее заметный скачок интереса в Подмосковье показали две марки: Mercedes-Benz G-класс AMG и Zeekr — спрос на них вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобиля дороже 5 млн рублей в регионе за этот период составила 10,6 млн рублей.

Доля премиума растет

Директор направления «Автомобили с пробегом» в компании Андрей Ковалев комментирует: в целом по России премиальные и люксовые автомобили занимают 21% в общем объеме предложений. При этом в январе-мае 2026 года доля люксовых брендов оказалась в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Самые популярные из них — Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini.

Популярные кроссоверы и внедорожники

Среди востребованных у покупателей Московской области моделей (не только в топе по цене) аналитики называют:

Zeekr 9X — средняя цена 10,8 млн руб.

Mercedes-Benz GLS-класс — 11 млн руб.

BMW X5 — 9,8 млн руб.

Audi Q8 — 8,3 млн руб.

Mercedes-Benz G-класс AMG — 20,3 млн руб.

Land Rover Range Rover — 11,4 млн руб.

Mercedes-Benz GLE-класс — 7,9 млн руб.

Mercedes-Benz G-класс — 18,2 млн руб.

BMW X6 — 11,4 млн руб.

Toyota Highlander — 5,6 млн руб.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Московской области за первые пять месяцев 2026 года составила 1,8 млн рублей. Это отражает баланс между доступными бюджетными моделями и растущим интересом к более дорогим машинам.