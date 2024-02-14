Будущие журналисты в Кашире постигают азы профессии с детского сада

Мероприятие состоялось в школе № 9 городского округа Кашира. Ребят пригласили на интерактивный урок, во время которого в доступной форме рассказали о нормах журналистики, об алгоритме создания новостей. Теперь малыши понимают, чем занимаются корреспонденты и дикторы, что входит в обязанности операторов, монтажеров и режиссеров. Форматы новостных роликов юные журналисты продемонстрировали на примере сказки «Курочка ряба».

Школьный кабинет на время превратился в настоящую студию, где был выставлен профессиональный свет и обустроено место для телеведущего. Ребята оперативно записывали и монтировали ролики, подбирали необходимые спецэффекты. Дошкольникам презентовали итоговый вариант работы.

«Наше учреждение участвует в региональном проекте „Предшкола“. И в рамках этого проекта реализуется цикл тематических недель. Текущая неделя называется „Ступеньки к школе“. У нас проходят совместные мероприятия, где принимают участие и школьники, и дошкольники. Мы стараемся организовать интересные занятия, где школьники могли чему-то научить дошкольников. Детям нравится все, что им показывают. Они очень благодарные зрители и слушатели. Журналистика — сложная профессия, но с дошкольниками идет большая работа по профориентации», — отметила Татьяна Егорова, старший воспитатель дошкольного отделения школы № 9.

Дошкольники получили не только важные знания и приятные эмоции, но и памятные сувениры: значок с логотипом молодежного медиацентра «Росток», ластик и счетные палочки. В сентябре нынешнего года они станут первоклассниками. Мероприятие стало одним из этапов их подготовки к школьной жизни.