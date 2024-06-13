Будущим родителям предлагают посетить мытищинский роддом в рамках Дня открытых дверей

В мытищинском родильном отделении вернулись к доковидной практике, когда для будущих родителей, организовывают День открытых дверей и несколько дополнительных встреч с персоналом.

В субботу, 22 июня, состоится традиционный день открытых дверей. Кроме того, будущих родителей приглашают посетить роддом 15 и 29 июня. Для удобства горожан экскурсии по больнице проводят по субботам.

«Нас часто спрашивают будущие мамы и папы, как выглядят палаты и родовые боксы. Это очень важно, особенно для молодых мам, кто впервые придет в наш родительный дом. Ранее, еще до ковидных ограничений, наши встречи проходили именно в таком формате. Сейчас мы решили к нему вернуться. Нам есть, что показать и рассказать. Единственное, количество участников таких встреч ограничено, важно записаться заранее. А вот 22 июня наши двери открыты для всех желающих в административном корпусе Мытищинской больницы», — рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

22 июня роддом готов принять всех желающих. Будущих родителей приглашают приехать в административный корпус больницы по адресу: Коминтерна 24/7, 3 этаж, конференц-зал.

Для посещения роддома 15 и 29 июня необходимо пройти предварительную регистрацию по номеру 8-985-897-02-77. Будущих мам и пап ждут в конференц-зале родильного дома по адресу: Коминтерна 24/2, 5 этаж.

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