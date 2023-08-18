Бывший депутат Верховной рады призвал украинцев свергнуть Зеленского

Кива находится в Минске на Международном антифашистском конгрессе, откуда и записал видеообращение. В нем бывший политик рассказал, что узнал о выдвинутых Киевом в отношении него обвинениях в призывах свергнуть конституционный строй Украины. На записи Кива признал, что действительно призывает жителей Украины восстать и избавиться от Зеленского и созданного им режима.

Также Кива подчеркнул, что обвинения в пропаганде войны в его адрес являются ложью, так как он всеми силами старается помочь найти компромисс и остановить украинский конфликт. Он уверен, что глава Белоруссии может стать посредником в переговорах России и Украины.