Бывший киллер «тамбовской» ОПГ признался силовикам в убийстве 30-летней давности

Убивший человека в 1993 году бывший член «тамбовской» организованной преступной группировки пришел к полицейским с Санкт-Петербурге, написав явку с повинной, сообщает издание сообщает «Фонтанка».

Издание пишет, что 59-летний Сергей Мирошник в январе 1993 года он расстрелял в машине на улице Решетникова в Петербурге двух человек, выстрелив шесть раз по автомобилю

В результате инцидента один из человек погиб на месте, другого госпитализировали медики и он позднее выжил.

«Мирошник также объяснил, почему решил признаться во всём спустя 30 лет. Бывший киллер рассказал, что недавно у него умерла жена, да и сам он серьезно болен», - приводится в публикации.

В настоящее время мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Судя по страницам Мирошникова в соцсетях, бывший бандит давно отошел от преступных дел и сейчас занимается разведением щенков.