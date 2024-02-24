CBS: на западе США зафиксировали неопознанный летательный аппарат, в небо поднялись ВВС

Над США летает некий неопознанный летательный объект, больше похожий на воздушный шар. Как передает телеканал CBS, он был зафиксирован военными над западной частью страны

К настоящему времени происхождение и назначение БПЛА выяснить не удалось. Военные самолеты установили, что пока он не представляет какой-либо угрозы.

«В пятницу воздушный шар дрейфовал на восток в реактивном потоке. Ранее в тот же день один из чиновников заявил, что объект пролетел над Колорадо. Его появление вызвало беспокойство», — приводится в публикации телеканала.

Эти события напомнили китайский воздушный шар, дрейфовавший в небе над США аккурат год назад. Тогда он летал над континентальной частью Шатов в течение нескольких дней и был сбит в последствии местными ВВС.