ChatGPT начал передавать данные об опасных угрозах в переписках правоохранителям

О возможности передачи переписок правоохранительным органам при обнаружении угроз физической безопасности сообщается на официальном сайте компании OpenAI, разработавшей чат-бот.

Разработчики ChatGPT подтвердили возможность передачи переписок правоохранительным органам в исключительных случаях. На официальном сайте OpenAI уточнили, что это касается ситуаций, когда пользователи планируют причинить серьезный физический вред другим людям.

Согласно правилам компании, все сообщения автоматически проверяются системой. При обнаружении потенциально опасного контента переписка поступает на анализ специальной группе модераторов. Если эксперты подтвердят реальность угрозы, информация может быть направлена в полицию.

В OpenAI подчеркивают, что основной задачей остается создание полезного и безопасного инструмента. Компания продолжает совершенствовать алгоритмы распознавания признаков психических расстройств и разрабатывать механизмы оперативного реагирования для оказания помощи пользователям.

Ранее был обнаружен первый вирус-вымогатель, созданный искусственным интеллектом.