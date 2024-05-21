Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов стартовал в Подмосковье

Чемпионат ФСИН РФ по многоборью кинологов стартовал в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Московской области.

Мероприятие будет проходить в течение пяти дней. За победу в соревнованиях борются более 200 человек из 53 регионов страны, а также 160 собак.

Соревнования проходят по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

Участникам нужно будет продемонстрировать свои навыки в таких упражнениях, как задержание, охрана, полоса препятствий, поиск запрещенных предметов, поиск человека.

Итоги соревнований подведут 24 мая. В этот день пройдет церемония награждения победителей и закрытия чемпионата.