Чемпионат мира по сексу выиграла шведка, обслужившая 210 мужчин

В Испании из-за многочисленных скандалов и дисквалификаций досрочно завершили чемпионат мира по сексу.

В Малаге за победу боролись представители США, Норвегии, Германии, Италии, Швеции, Колумбии Бразилии, Нигерии и Хорватии. Некоторые участники были вынуждены сняться с соревнований из-за травм, отдельных конкурсантов дисквалифицировали за употребление допинга — алкоголя и наркотиков, что категорически запрещено Шведской федерацией секса, которая выступает организатором турнира.

Исключенные сами обвинили федерацию в жульничестве — якобы она занимается сутенерством и зажала обещанные премиальные.

Победителей все же определили. У мужчин им стал 46-летний порноактер из Турина Капитано Эрик, успевший ублажить 41 девушку. В чемпионате он участвовал вместе со своей супругой.

У женщин чемпионкой признали шведку Науси Лав, обслужившую 210 мужиков.