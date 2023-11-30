Чемпионат по чтению вслух прошел в Электростали

Участникам предстояло без предварительной подготовки прочитать незнакомый им текст. В первом туре были прозаические произведения, во втором — современная поэзия, в третьем — отрывки из зарубежного нон-фикшна. В финал прошли Наталия Гарифуллина, Ксения Самофалова и Анастасия Стряпко.На заключительном этапе соревнования девушки должны были прочитать одно стихотворение без подготовки. Каждая из них продемонстрировала свои навыки в сильном и ярком выступлении.Победительницей чемпионата была признана Ксения Самофалова — студентка музыкального колледжа имени Скрябина. Представители администрации подмосковного городского округа Электросталь поздравили девушку с победой и пожелали удачи на следующем этапе, где встретятся региональные финалисты.