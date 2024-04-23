Чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов стартовал в Подмосковье
Фото: [Unsplash]
В Московской области стартовал «Фиджиатлон 1.0» — это первый чемпионат для молодежи по созданию креативных фиджитал-продуктов.
Фиджитал-искусство — инновационное направление, объединяющее элементы классического и цифрового искусств, рассказали в пресс-службе Международного Центра развития креативных индустрий «КРЕАДЭВ», который является организатором мероприятия.
Фиджитал-арт предлагает востребованные рынком проекты, например, объекты уличного искусства для рекламы продукции крупных компаний или 3D-модели персонажей различных игр. Также данное направление предоставляет широкие возможности для сохранения и распространения культурного и исторического наследия. Речь идет о виртуальных музеях и галереях.
Среди креативных индустрий чемпионата — векторная и растровая графика, 3D-графика, цифровая и аналоговая живопись, моушн-дизайн, VR-технологии, фотография и видеография, цифровая музыка, световой дизайн, компьютерные игры, стрит-арт и муралы.
Фото: [пресс-служба Центра развития креативных индустрий «КРЕАДЭВ»]
«Чемпионат призван содействовать развитию и популяризации инновационных технологий в сфере креативных индустрий и вовлекать молодежь в развитие своих районов, городов и регионов посредством создания интересных, актуальных, востребованных, креативных продуктов», — отметили организаторы.
Участие в чемпионате принимают молодые люди от четырнадцати до двадцати пяти лет. В течение двух месяцев они будут создавать фиджитал-продукты в различных дисциплинах и номинациях «Фиджиатлона». По итогам мероприятия будут выбраны двадцать победителей. Они получат денежные сертификаты на профессиональное развитие и памятные подарки.
Узнать более подробную информацию о «Фиджиатлоне» и оставить заявку на участие можно по ссылке.
*Возрастное ограничение 14+