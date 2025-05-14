Чемпионка мира по боксу и кикбоксингу стала мамой в Балашихе

У заслуженного мастера спорта России, чемпионки мира по боксу и кикбоксингу Светланы Кулаковой родилась дочка. Это уже второй ребенок, которого она родила в Московском областном перинатальном центре.

Мама и малышка уже отправились домой. А в знак благодарности Светлана Кулакова подарила главному врачу Московского областного перинатального центра Ольге Серовой особенный подарок – свои боксерские перчатки, с которыми десятки раз выходила на ринг. Чемпионки мира по боксу и кикбоксингу оставила на них свой автограф и написала слово «Спасибо».

В октябре 2023 года Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, отметил свое 20-летие. За эти годы здесь родилось более 100 тысяч детей. В центре выхаживают недоношенных детей с критически низкой массой тела, что зачастую является настоящим подвигом со стороны медицинского персонала.

В центре проводятся уникальные гинекологические операции, благодаря которым многие женщины смогли сохранить свое здоровье и продолжить счастливую жизнь.