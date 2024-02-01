Чествования жителей блокадного Ленинграда прошли в Восточном Подмосковье

В Богородском округе, Павловском Посаде, Электростали, Электрогорске и Черноголовке прошли чествования жителей блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В рамках чествований сорока двум гражданам вручили Почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Ветеранам, которые не смогли поучаствовать в мероприятиях лично, знаки вручили на дому.

В Богородском округе проживают семнадцать граждан указанной категории, а также один участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За оборону Ленинграда». В Электростали — пятнадцать человек, в Павловском Посаде — семь, в Электрогорске и Черноголовке — по одному.