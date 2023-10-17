Четыре с половиной тысячи датчиков мониторинга уровня глюкозы планируют поставить в НИКИ детства

В Подмосковье объявили закупку на поставку четырех с половиной тысяч датчиков мониторинга уровня глюкозы в крови, сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

Устройства в количестве 4 535 штук должны быть поставлены для нужд НИКИ детства Минздрава Подмосковья. Они будут использоваться для определения уровня глюкозы у детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Начальная цена контракта составляет 26,6 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 23 октября. Средства на закупку поступят из бюджета Подмосковья.