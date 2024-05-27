Четыре с половиной тысячи детей из Подмосковья отдохнут в летних лагерях на Черном море

В этот летний сезон в оздоровительных лагерях, расположенных на Черном море, отдохнут более четырех с половиной тысяч детей из округов Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Так, для ребят будет организован отдых в учреждениях Анапы, Туапсе и Геленджика, где их ждут развивающие занятия, спортивные соревнования, игры и конкурсы.

Путевки предоставляются детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации или имеют низкие доходы. Первые четыреста ребят уже отправились в лагерь «Электрон», который находится в Анапе.