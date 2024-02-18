Четырехлетняя девочка выпала из окна 20-го этажа в Ленобласти и разбилась насмерть

Как передает телеканал 78.RU, трагедия произошла минувшим вечером 17 февраля в Кудрово, Ленинградской области в одной из бесчисленных местных многоэтажек.

Проживающая на 20-м этаже семья обнаружила пропажу ребенка спустя пять минут после падения девочки. Приехавшие на место происшествия медики констатировали гибель малышки.

«Ребенок был одет в резиновые сапоги и куртку. Глава семейства спустился к подъезду спустя 5-7 минут после произошедшего, а через 16 минут к дому подъехала карета скорой помощи», — приводится в публикации.

К настоящему времени известно, что семья считалась благополучной и на учете в ПДН и органах опеки не состояла. Предположительно, причиной трагедии стал недосмотр родителей за своим ребенком. По факту произошедшего силами правопорядка начата проверка.