Четырехлетняя девочка выпала с четвертого этажа жилого дома в Москве и выжила

Как передает Shot, инцидент произошел сегодня вечером в жилой многоэтажке на улице Вертолетчиков. Стоило матери ребенка на какое-то время отвлечься на домашние дела, как ребенок шустро взобрался на подоконник, открыл окно и выпал с четвертого этажа.