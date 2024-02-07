Четырехлетняя девочка выпала с четвертого этажа жилого дома в Москве и выжила
Фото: [Pixabay.com]
Как передает Shot, инцидент произошел сегодня вечером в жилой многоэтажке на улице Вертолетчиков. Стоило матери ребенка на какое-то время отвлечься на домашние дела, как ребенок шустро взобрался на подоконник, открыл окно и выпал с четвертого этажа.
От трагического исхода малышку уберег огромный сугроб, куда и бухнулась девочка.
«Предварительно, малышка серьезных травм не получила. Сейчас ее осматривают врачи», — приводится в публикации.
В настоящее время прокуратурой Москвы проводится проверка по факту произошедшего.