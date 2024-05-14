Четырнадцать миллионов поездок было совершено в автобусах «Мострансавто» с начала мая

С начала текущего месяца в автобусах АО «Мострансавто» было зафиксировано свыше четырнадцати миллионов поездок. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым востребованным за указанный период стал 368-й маршрут, следующий от станции Московских центральных диаметров «Долгопрудная» до станции столичного метро «Ховрино». На этом маршруте пассажиры проехали более 139 тысяч раз.

За две недели проезд в автобусах чаще всего оплачивался социальными картами — в семи миллионах случаев. Четыре с половиной миллиона поездок были оплачены банковскими картами, около трех миллионов — проездными «Стрелка» и «Тройка».