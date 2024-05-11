Число погибших при ударе ВСУ по Ровенькам ракетами ATACMS возросло до четырех

Число жертв варварского ракетного обстрела украинскими боевиками города Ровеньки в Луганской народной республике увеличилось до четырех человек, сообщила глава республиканского Минздрава Наталья Пащенко.

Напомним, минувшим вечером в пятницу, 10 мая, ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки Луганской народной республики. В результате вражеских прилетов начался сильный пожар. Погибли три человека и есть пострадавшие.

По словам Пащенко, еще один человек скончался ночью от полученных травм. Врачам не удалось его спасти.

«Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — процитировали Пащенко в официальном аккаунте правительства ЛНР.

Глава Минздрава республики добавила, что пострадавшими от вражеского теракта к настоящему времени числятся 11 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.