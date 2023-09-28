Число участников форума «Курсом Лидера» в Подмосковье превысило две тысячи человек

Свыше двух тысяч человек приняли участие в молодежном форуме «Курсом Лидера», который состоялся на территории усадьбы Гребнево. Мероприятие организовало региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Участников поприветствовал депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что на форуме из года в год собираются самые активные и неравнодушные представители молодежи – самые настоящие лидеры.

«Наш регион – лидер, и таким его делает в том числе наша молодежь, которая идет в авангарде. Желаю всем верить в себя и оставаться такими же неравнодушными и активными», - сказал он.

На территории усадьбы обустроили семь интерактивных зон: «Патриотизм в действии», «Добро в действии», «Экологичный проект», «Молодежь во власть», «Гвардейская машина», «Касается каждого», «Творческое направление».

В рамках форума прошли обучающие секции. К примеру, эксперты подготовили лекции о трендах в соцсетях, методах продвижения молодежных инициатив. В завершение мероприятия прошел концерт.

Как рассказала глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе, в прошлом году в области на реализацию молодежных проектов выделили десять миллионов рублей. В 2023 году эта сумма составила четырнадцать миллионов рублей. По словам министра, это позволит оказать поддержку большему числу представителей молодежи.