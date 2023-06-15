Число жалоб жителей на мусор снизилось в Подмосковье

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на навалы отходов, несвоевременную уборку контейнерных площадок и скопление мусора на газонах и тротуарах, рассказали в областном ГУСТ. Такие обращения граждане направляют через портал «Добродел», на почту и в соцсети ведомства.