Число жалоб жителей на мусор снизилось в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на навалы отходов, несвоевременную уборку контейнерных площадок и скопление мусора на газонах и тротуарах, рассказали в областном ГУСТ. Такие обращения граждане направляют через портал «Добродел», на почту и в соцсети ведомства.
Глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова отметила, что за последние пять дней жители направили на 171 сообщение по мусорной тематике меньше, чем неделей ранее. В числе лидеров оказались Одинцово, Чехов, Химки и Серпухов.
«Жители некоторых микрорайонов, например в Химках, стали самостоятельно помогать следить за культурой чистоты у соседей: оставляли видеорегистраторы включенными ночью и фиксировали тех, кто нашел укромный закуток для мусорного пакета. Некоторые такие герои стали лицами информационной доски подъезда и после таких мер нарушения прекращались, — добавила министр.