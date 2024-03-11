«Чистая линия» отправила бойцам СВО антидроновое оборудование

ГК «Чистая линия» отправила бойцам в зону проведения СВО антидроновое оборудование. Вице-президент организации Армен Бениаминов принял решение об оказании поддержки фронту после поездок в Донецк, Мариуполь и Тельманово.

По словам Бениаминова, компания совместно с военнослужащими каждый раз определяет, в чем особенно нуждается фронт в данный момент и чем может помочь организация.

«В этот раз мы узнали, что одному из наших замечательных подразделений Вооруженных сил нужна антидроновая техника. Мы нашли возможность достать это оборудование, выкупили. И сегодня как раз произошла передача», – рассказал Бениаминов.

Помимо этого, бойцам передали главную продукцию, производимую компанией.

В прошлом месяце «Чистая линия» передала фронту внедорожную технику.