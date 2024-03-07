Член экстерриториальной УИК по выборам губернатора Подмосковья получил Знак «За доблесть и мужество»
Фото: [Мособлизбирком]
Член экстерриториальной участковой избирательной комиссии по выборам губернатора Подмосковья, майор Андрей Кошкин был удостоен Знака «За доблесть и мужество».
Награждение Кошкина прошло сегодня в рамках заседания Избирательной комиссии Московской области.
В ходе выборов губернатора Подмосковья в сентябре прошлого года Кошкин работал в экстерриториальной участковой избирательной комиссии, обеспечивая возможность военнослужащих принять участие в голосовании.
Кошкин подчеркнул, что защитники Родины должны иметь возможность воспользоваться своим гражданским правом и проголосовать на выборах.
«Каждый из тех, кто пошли добровольно в военкомат и встали на защиту своей Родины, заслуживают уважения, начиная от солдата и заканчивая командирами!» - заключил он.