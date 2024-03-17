Член Общественной палаты региона Валерий Анисимов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцово

«Центр, как мне кажется, самый уникальный в стране. Видно все участки под широким углом — очень комфортное место для наблюдателей. В Подмосковье одно из самых больших количеств камер, задействованных на выборах. Возможно не просто посмотреть, но и отмотать видео на нужное время и место, если у наблюдателей есть какие-то сомнения», — поделился Валерий Анисимов.