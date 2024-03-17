Член Общественной палаты региона Валерий Анисимов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцово
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области, член Общественной палаты региона посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове, в ходе которого отметил, что Подмосковье является одним из самых комфортных для голосования мест.
«Центр, как мне кажется, самый уникальный в стране. Видно все участки под широким углом — очень комфортное место для наблюдателей. В Подмосковье одно из самых больших количеств камер, задействованных на выборах. Возможно не просто посмотреть, но и отмотать видео на нужное время и место, если у наблюдателей есть какие-то сомнения», — поделился Валерий Анисимов.
Валерий Анисимов также рассказал, что уже проголосовал всей семьей в Люберцах. Вместе с супругой они с детства приобщают детей ответственно относиться к важным для страны событиям.