Членов участковых избирательных комиссий продолжают готовить в Подмосковье

В Подмосковье продолжается подготовка членов участковых избирательных комиссий к выборам Президента Российской Федерации. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Несмотря на то, что участковые комиссии уже приступили к работе и во всю принимают жителей региона: отвечают на вопросы, помогают подать заявление на ДЭГ, голосование по месту пребывания, а также, в случае необходимости, голосование на дому, подготовка членов избирательных комиссий продолжается.

Так, в последнее время обучение прошло в городских округах Пушкино, Ленинский и Шаховская.