Члены избирательных комиссий Подмосковья повысили свою цифровую грамотность в преддверии выборов президента
Председатели территориальных избирательных комиссий Подмосковья провели стратегическую онлайн сессию на тему «Цифровая гигиена: знать, применять, получать результат». Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В сообщении уточнили, что сессию провели с целью выработки конкретных действий и способов защиты информации, а также внедрения выработанной методики среди участковых комиссий. Модератором выступила эксперт в области коммуникаций, лидерства, управления изменениями, руководитель КГ «Технологии Влияния» Мария Клочко.
«Результаты работы стратегической сессии будут изложены в специальной памятке, которую смогут использовать все члены избирательных комиссий Подмосковья, как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни», — добавили в Мособлизбиркоме.