Члены комиссии осмотрели первые палисадники участников конкурса «Мытищинская палитра»

Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству окружной Общественной палаты приступила к осмотру палисадников участников конкурса «Мытищинская палитра». Прием заявок на конкурс продолжается.

Члены комиссии будут поэтапно осматривать палисадники тех жителей, которые оставили заявки на участие в конкурсе «Мытищинская палитра». В первый день жюри посетили несколько улиц, в частности, Юбилейную (возле домов 9, 11 и 11 корп.1) и Летную (домов. 16 корп. 2 и 18, корп. 5). Жильцы создали здесь уникальные цветочные экспозиции. Территории палисадников украшены красивыми садовыми скульптурами.

«Хочется отметить, с какой любовью, выдумкой и заботой мытищинцы благоустраивают свою придомовую территорию, творчески подходят к оформлению, выбору растений. Призываем тех, кто еще не подал заявку на участие в конкурсе, непременно это сделать», – прокомментировал председатель Общественной палаты Игорь Савош.

До 31 августа горожане могут присылать заявки на участие в конкурсе. Их необходимо отправить по адресу электронной почты: mytishchi_palette@mail.ru. Предварительно рекомендовано ознакомиться с условиями участия — https://opmyt.ru/konkurs-palisadnikov/511-polozhenie-o-konkurse.html.