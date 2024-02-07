Члены территориальных избирательных комиссий Московской области проводят выездные встречи с жителями

Члены территориальных избирательных комиссий Подмосковья принимают участие в выездных встречах с жителями региона в преддверии выборов президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«В Подмосковье найден наиболее удобный и оптимальный вариант диалога с жителями — «выездная администрация». Это формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а администрация приходит к жителям. В подобных встречах принимают участие и члены территориальных избирательных комиссий региона», — говорится в сообщении.

В рамках этих встреч жителям рассказывают о сроках и доступных формах голосования, предоставляют информацию о предстоящем адресном информировании жителей. У граждан также есть возможность задать свои вопросы о выборах и высказать предложения по улучшению голосования на отдаленных территориях.

В Мособлизбиркоме напомнили, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.