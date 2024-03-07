Члены УИК Подмосковья проинформировали о выборах даже космонавтов на МКС

Проект адресного информирования избирателей «ИнформУИК» завершился в Подмосковье. Об этом рассказали в Избирательной комиссии Московской области.

Адресное информирование избирателей проводилось с 17 февраля. В его рамках члены УИК региона рассказали о предстоящих президентских выборах даже космонавтам на МКС. Те, в свою очередь, сообщили, что примут участие в голосовании.

«К нам поступили заявления от космонавтов Гребенкина Александра Сергеевича, Кононенко Олега Дмитриевича, Чуба Николая Александровича, которые в дни голосования по выборам президента России будут находиться на МКС», - рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В этом году организацией голосования космонавтов будет заниматься председатель ТИК Королева.