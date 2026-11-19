Русская Православная Церковь (РПЦ) опубликовала методические рекомендации, разъясняющие правила ухода за местами захоронения. Как сообщает ИА «Кулик», священнослужители призывают верующих руководствоваться уважением к памяти усопших и избегать излишеств в оформлении могил.

Согласно церковным канонам, сразу после погребения на месте захоронения устанавливается деревянный крест. Заменить его на постоянный памятник разрешается не ранее чем через год. При этом старый крест категорически запрещается просто выбрасывать: его необходимо закопать в землю или сжечь, а полученный пепел развеять над могилой, изображая крестное знамение.

Священники также отметили, что размещение фотографии усопшего на надгробии не является обязательным требованием. Церковь выступает против чрезмерного украшения могил, считая это неуместной демонстрацией, не соответствующей православной традиции. Вместо искусственных композиций рекомендуется использовать живые цветы, а установка скамеек для посетителей вполне допустима и одобряется.