ЧВК «Вагнер» или Минобороны: военный эксперт Попов рассказал, кто побеждает в конкуренции

Почти на каждом рекламном щите и сайте можно заметить ролики с призывом вступать в ряды ВС РФ или в ЧВК «Вагнер». Складывается ощущение, что Минобороны и частная военная компания стали конкурировать друг с другом. Военный эксперт рассказал, какой выбор все чаще делают мужчины.

Ветеран группы «Альфа» Андрей Попов заявил, что периодически наблюдает переход граждан из ЧВК «Вагнер» в Министерство обороны и наоборот.

«Надо понимать, чем отличается любая ЧВК от регулярных войск: в Минобороны есть соцпакет, и если контрактник становится военным пенсионером, то ему предусмотрена масса выплат», — пояснил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как добавляет Попов, сейчас создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин старается «пробить» привилегии для своих бойцов и сравнять их по социальным выплатам с армейцами. Пока еще это больше на стадии замыслов и проектов, но «музыкантов» уже начали приравнивать к ветеранам военных действий, отметил собеседник издания.

«Из ЧВК «Вагнер» наверняка уходят в Министерство обороны, но в ВС РФ проводят более тщательную проверку. Например, на некоторых участках передовой, насколько я знаю, по некоторым специальностям не пускают людей с судимостью. При этом в наше время и ЧВК, и МО — по сути одно и то же, единый организм», — считает Попов.

Это как люди из правоохранительных органов со временем переходят работать в безопасность, продолжил эксперт. В «Вагнере» тоже обещают высокие зарплаты и страховку в несколько миллионов в случае гибели бойца. Как говорит наш собеседник, бывают ситуации, когда человек поработал в коммерции, а потом опять вернулся на госслужбу, но они единичные.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как впервые потерял товарища под танковым обстрелом.