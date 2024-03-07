Американский телеканал CNN, являющийся по сути официальным рупором действующей американской администрации, выкинул коленце, выдав в телеэфир репортаж о происходящем в последние дни в городе Часовом Яре, находящемся под контролем киевского режима, сообщил на своей странице в Twitter (X) зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, медиа показало, как боевики ВСУ без зазрения совести прячутся за спинами мирных жителей, используя как укрытие от российских снарядов жилые дома.

«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», —подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, CNN показал в своем сюжете интервью с жителями Часова Яра, которые признались, что украинские военные совершенно не реагируют их на просьбы уехать из жилых домов. В ходе беседы с местными журналисты пришли к выводу, что практически все они «нормально относятся к России и ждут ее прихода».

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.