Да будет дискотека!: самолеты стратегической авиации ВКС РФ произвели массовые пуски ракет на Украину

Российские и украинские сегменты соцсетей наперебой пишут об очередном запуске ракет российскими ВКС с бортов стратегических самолетов по целям врага на его территории.

Уже сейчас громко сразу в нескольких украинских областях. Так, взрывы звучат в Винницкой области. В Хмельницкой вновь поражен аэродром ВСУ в Староконстантинове.

Также сообщается, что российские крылатые ракеты летят прямиком на Киев.

К настоящему времени вздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, включая западнве регионы страны.

Российское Минобороны происходящее пока никак не комментировало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.