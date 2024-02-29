Да пребудет с вами сила Нептуна: астролог рассказала, каким характером обладают рожденные 29 февраля люди

Человек может родиться в уникальную дату. 29 февраля случается только раз в четыре года. Считается, что у таких людей легкий характер, но они часто могут колебаться в момент принятия решений и волноваться, рассказала астролог Анастасия Цыгарь.

Эксперт уточнила, что рожденные в день високосной зимы часто выглядят моложе своих лет и порой ведут себя инфантильнее сверстников.

Кроме того, сегодняшние именинники обладают гармоничной внешностью, а в их движениях чувствуется мягкость и плавность, отмечает эксперт.

«Рожденные 29 февраля — очень творческие и креативные люди, но довольно неусидчивые. Поэтому в детстве они бывают слабыми учениками и часто прогуливают уроки», – рассказывает Анастасия Цыгарь в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, на именинников влияет энергия Нептуна. Поэтому у них изменчивое поведение из-за водной стихии, которая руководит ими, заключила астролог.