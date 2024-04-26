Дачникам Подмосковья рассказали, когда лучше всего высаживать овощи

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, когда лучше всего высаживать огородные культуры на дачных участках.

Главным показателем для начала сезона является температура грунта. Также большую роль играет уровень освещения. В целом в Подмосковье уже в мае можно приступать к возделыванию почвы.

Теплолюбивые растения можно высаживать после весенних заморозков. В первой декаде мая рекомендуется высаживать редис, морковь, салат, шпинат, петрушку, укроп и горох.

Когда почва прогреется до восьми и выше градусов, можно высаживать картофель. Во второй половине мая можно высадить свеклу.

В конце мая — начале июня можно высадить помидоры, сладкий перец, огурцы, баклажаны и бахчевые культуры.