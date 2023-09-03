Дачников предупредили о наказании за продажу излишек урожая на дороге

Адвокат предупредила дачников о наказании за продажу урожайных излишек на дорогах. Если у дачника не оформлен статус самозанятого или ИП, то это может грозить ему штрафом. Соответствующее заявление сделала адвокат Елена Кудерко, ее слова передает информагентство «Прайм» .

Она рассказала, что исключением из правил может стать торговля на ярмарках и рынках, но тогда урожай должен быть выращен на площади 50 соток или меньше, и без наемных работников. Эти данные можно подтвердить справкой из СНТ или администрации поселка, подсказала Кудерко.

Адвокат рассказала, что урожай можно продавать при помощи объявлений на улице или онлайн. Торговля в общественных местах является административным нарушением, за которое полагается штраф до 2500 рублей, уточнила она.

Кудерко также предупредила, что дачники могут продавать все, кроме продуктов животноводства. В нашей стране на подобную деятельность действует абсолютный запрет, заключила она.