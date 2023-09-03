Дачников предупредили о наказании за продажу излишек урожая на дороге
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Адвокат предупредила дачников о наказании за продажу урожайных излишек на дорогах. Если у дачника не оформлен статус самозанятого или ИП, то это может грозить ему штрафом. Соответствующее заявление сделала адвокат Елена Кудерко, ее слова передает информагентство «Прайм».
Она рассказала, что исключением из правил может стать торговля на ярмарках и рынках, но тогда урожай должен быть выращен на площади 50 соток или меньше, и без наемных работников. Эти данные можно подтвердить справкой из СНТ или администрации поселка, подсказала Кудерко.
Адвокат рассказала, что урожай можно продавать при помощи объявлений на улице или онлайн. Торговля в общественных местах является административным нарушением, за которое полагается штраф до 2500 рублей, уточнила она.
Кудерко также предупредила, что дачники могут продавать все, кроме продуктов животноводства. В нашей стране на подобную деятельность действует абсолютный запрет, заключила она.