Daily Mail: третья мировая война с применением ЯО неизбежна в 2035 году

К 2035 году может начаться глобальный военный конфликт, в котором примут участие несколько ведущих государств. Предполагается, что в ходе этого конфликта будет применено ядерное оружие, о чём сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование, подготовленное Атлантическим советом по прогнозированию будущего человечества*.

Отмечается, в опросе приняли участие 357 политических аналитиков и экспертов.

«К 2035 году четыре из десяти мировых стратегов (40,5%) предсказывают, что разразится мировая война с участием таких крупных стран, как США, Китай или Россия», — говорится в материале.

В качестве одного из факторов, повлиявших на выбор респондентов, можно назвать создание в 2019 году президентом США Дональдом Трампом Космических сил.

По мнению трёх из десяти специалистов, к 2035 году основной угрозой для мирового сообщества станет изменение климата. Лишь 1,7% опрошенных считают, что главным вызовом для человечества станет новая пандемия. В то же время 5,1% респондентов полагают, что к этому времени мир столкнётся с серьёзными последствиями из-за растущего финансового долга.

В то же время существует вероятность использования ядерного оружия в ходе конфликта, а также ведения боевых действий в космическом пространстве.

* — включен в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ