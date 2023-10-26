Делать операции по лечению варикоза в Дубне теперь можно по полису ОМС

В подмосковном городском округе Дубна сделать операции для лечения варикоза можно по полису обязательной медицинской страховки.

Такую процедуру теперь будут проводить не только в частных платных клиниках, но и в девятой Медико-санитарной части федерального медико-биологического агентства России.

Процедуру будут проводить только по назначению врача. Для возможности осуществления столь сложной операции в медицинскую часть установили специальное оборудование, которое с помощью лазера сможет устранять варикозное расширение вен нижних конечностей. Это позволит лечить болезнь без удаления сосудов.

В Медсанчасти № 9 уже проводят плановые операции с помощью современного оборудования. После открытия отделения сосудистой хирургии оперировать смогут и в порядке оказания экстренной медицинской помощи.