Делегация из Китая посетила балашихинское предприятие по производству лекарственных средств для лечения заболеваний кожи

На днях городской округ Балашиха посетила делегация уезда Гуаньсянь Китайской народной республики. Встреча прошла в рамках международного партнерства. Иностранные гости ознакомились с деятельностью предприятия «Ретиноиды» – за 30 лет работы компанией разработано более 13 оригинальных лекарственных средств преимущественно для лечения кожных заболеваний.

Делегация из Китая узнала, что в рамках проекта импортозамещения в 2022 году осуществлена модернизация действующего производства предприятия, благодаря чему были запущены новые производственные линии по выпуску фармацевтической продукции. А в 2024-ом – установлена линия по производству препарата Веррукацид.

«В настоящее время предприятие реализует инвестиционный проект по строительству административно-складского комплекса для хранения лекарственных препаратов и упаковочного материала в непосредственной близости к основному корпусу. Планируется завершить работы в 1 квартале 2026 года», – отметили в ходе встречи представители компании.

Между уездом Гуаньсянь и Балашихой в октябре 2024 года был подписан меморандум об установлении дружественных отношений и сотрудничестве, в этом году – о побратимстве. Города ведут активное взаимодействие по разным направлениям.