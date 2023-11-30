Делегация из подмосковной Электростали посетила Всемирный русский народный Собор

В состав делегации вошли представители общественных организаций округа, депутаты местного Совета депутатов, сотрудники городской администрации. Все единодушно выразили поддержку программному выступлению в формате видеоконференции Владимира Путина.

Как подчеркнул президент России, перед страной стоит много масштабных задач. Это — отстаивание своего суверенитета, формирование более справедливого мироустройства, развитие национальной экономики, сбережение и приумножение народа. Для этого требуется общая, «соборная» работа.