Делегация Ульяновской области ознакомилась с работой Центра Содействия Строительству Подмосковья

Руководитель Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян ознакомил коллег из Ульяновской области со спецификой работы Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках пребывания в Подмосковье официальной делегации Ульяновской области состоялась встреча Артура Гарибяна с заместителем председателя правительства Ульяновской области Сергеем Васиным и генеральным директором АО «Корпорация развития Ульяновской области» Алиной Абитовой. Гарибян рассказал о проводимой в регионе цифровой трансформации и новых подходах ЦСС к сопровождению проектов строительства объектов нежилого назначения.

Во встрече также приняли участие директор департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрий Сиренко и начальник отдела развития АО «Корпорация развития Ульяновской области» Кристина Модина.

Отмечается, что при помощи Центра Содействия Строительству в Московской области только с начала этого года введено в эксплуатацию 262 нежилых объекта площадью почти один миллион квадратных метров. Благодаря их строительству в регионе создано более шести тысяч новых рабочих мест, что на 33% больше аналогичного периода 2023 года.