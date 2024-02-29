Демограф Ракша назвал число проживающих в России одиноких пожилых людей

В одном из жилых домов в северной столице коммунальщиками была обнаружена мумия пожилого мужчины. Предполагается, что мумифицированное тело пробыло в квартире семь лет. По словам демографа Алексея Ракши, пожилых людей, которые живут в одиночестве, в нашей стране довольно много. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что Россия в данном отношении движется в общемировом тренде.

По мнению эксперта, их число составляет где-то почти 10 млн человек, но это не означает, что они совсем одиноки, их могут навещать родственники.

Он добавил, что рост числа пожилых людей, проживающих в одиночестве, является негативным трендом, поскольку они получают меньше заботы от окружающих и создает риски для их здоровья.