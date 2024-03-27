Демонтажные работы в здании одной из школ завершаются в подмосковном Щелково

В рамках президентской программы по капремонту образовательных учреждений, в городском округе Щелково на улице Беляева продолжается ремонт в здании средней общеобразовательной школы №13. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на площадке задействовано более ста человек, а также три единицы техники. Строители завершают демонтаж внутренних конструкций здания и приступают к общестроительным работам и устройству фасада.

В рамках запланированных работ рабочие заменят двери и окна, сантехнику, инженерные сети, а также обустроят помещения. И уже после этого начнется поставка мебели и оборудования. В обновленную школу ребята смогут пойти уже с 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать организацию подъездных путей к школам и детским садам.