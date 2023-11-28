День матери отпраздновали в Электростали

День матери масштабно отпраздновали в Электростали. В рамках празднования в учреждениях городского округа были организованы концерты и театрализованные выступления.

Городские творческие коллективы представили жителям и гостям муниципалитета танцевальные, вокальные, сольные и театральные номера. В праздничный день звучали теплые и искренние слова о мамах.

Ранее в рамках празднования Дня матери губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона. Торжественная церемония состоялась в Красногорске. Жителям вручили ордена «Родительская слава», медали ордена «Родительская слава» и подмосковный знак «Материнская слава».