День открытых дверей провели в перинатальном центре Мытищ

День открытых дверей прошел в перинатальном центре подмосковных Мытищ в преддверии Всемирного дня безопасности пациентов. Об этом рассказали в Минздраве региона.

В этом году мероприятие посетили свыше шестидесяти будущих родителей из Мытищ и соседних муниципалитетов. В рамках встречи были разыграны ценные призы.

Как отметила заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Билявская, дни открытых дверей всегда очень востребованы среди жителей. Также учреждение использует другие инструменты для развития коммуникации с пациентами, к примеру, открытый диалог в чате «Перинатальный центр. Мытищи».